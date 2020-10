Capello: “Inter favorita per lo scudetto, sarà più competitiva della Juventus”

Intervenuto nel corso della nottata sulle frequenze di Radio Due, Fabio Capello con la sua enorme saggezza e conoscenza calcistica si è lasciato andare ad una previsione finale per quanto riguarda il campionato di Serie A. Secondo l’ex tecnico, per la prima volta da diversi anni, sarà l’Inter la favorita in assoluto dello scudetto, grazie ad un mercato che ha dato nuova forza e consapevolezza alla rosa allenata da Antonio Conte, ancor più di una Juventus piena di incognite.

Queste le parole dell’ex allenatore: “Juventus favorita? Quest’anno la mia favorita è l’Inter. Per la voglia di cambiare giocatori, si trova una rosa ben fornita e di grande livello. La Juve ha fatto ottimi acquisti, ma bisogna vedere come verranno messi in campo. Stavolta mi sembra che gli avversari siano molto più competitivi, prima l’Inter e poi il Napoli. Per la Champions vedo il Milan insieme alla Roma. L’Atalanta è molto interessante, se recupera Ilicic diventa la mina vagante, è una squadra da temere”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<