Ex Inter – Keita scalpita e ritrova Candreva alla Samp: “Giochiamo insieme da quando avevo 18 anni. Non vedo l’ora di…”

Ci sarà una grossa fetta di Inter il prossimo anno tra le fila della Sampdoria. Dopo l’arrivo di Candreva ceduto a titolo definitivo dal club nerazzurro, pochi giorni fa è stato annunciato anche l’acquisto di Keita Balde dal Monaco. Il centravanti senegalese, che in maglia nerazzurra ha disputato una sola stagione in prestito, sarà sicuramente tra i protagonisti della formazione allenata da Claudio Ranieri.

Intervistato questa mattina sulle pagine di Tuttosport, l’ex attaccante dell’Inter si è detto entusiasta per questa nuova esperienza, che finalmente si accinge ad iniziare dopo qualche giorno di isolamento per via del coronavirus. Ma soprattutto, Keita ha sottolineato l’importanza di ritrovare nello spogliatoio l’ex compagno Candreva. Queste le sue parole: “Gioco con Candreva da quando avevo 18 anni, l’ho beccato dappertutto tranne a Montecarlo. Ho dovuto aspettare un po’ per il problema del virus. Ora grazie a Dio sto bene. Non vedevo l’ora di mettermi subito in mostra”.

