Sconcerti: “Barella tra gli intoccabili di Mancini. La Nazionale di ieri senza calciatori delle big”

Come da previsioni della vigilia, la sfida tra Italia e Moldova andata in scena ieri sera ha visto praticamente una sola squadra in campo. Nonostante il turnover molto ampio operato da Roberto Mancini visti i prossimi impegni ravvicinati contro Polonia e Olanda, gli Azzurri hanno ben impressionato riuscendo a strappare un inequivocabile 6-0. Come riferito dal giornalista Mario Sconcerti sulle colonne del Corriere della Sera, il centrocampo titolare dell’Italia è comunque già ben delineato da diverso tempo, con Nicolò Barella dell’Inter tra i suoi protagonisti.

Tra gli spunti del match di ieri sera, però, c’è una curiosità interessante messa in evidenza dal cronista. Ecco di cosa si tratta: “Sarà difficile tenere fuori Locatelli. Si aggiunge ai titolari Barella-Jorginho-Verratti, quasi intoccabili, tutti simili, compreso Locatelli, che è fra questi quello che assomiglia più a Pirlo nella calma del gioco, nel ragionamento spontaneo, nella precisione naturale del passaggio. Non aveva giocatori della Juve, dell’Inter, dell’Atalanta, del Napoli e del Milan. E pochissimi erano anche i titolari di Mancini. Quindi una piccola moltiplicazione”.

