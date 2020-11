Ex Inter – Asamoah, nuova ipotesi per il futuro: piace al Porto, ma è monitorato da molti

Di certo c’è che l’ammortamento – per chiunque dovesse comprare Kwadwo Asamoah, svincolato – sarà pari a zero: e questo, in ottica di una possibile campagna acquisti in regime di crisi da Covid è già qualcosa. L’ingaggio pare trattabile, perché – a oggi – per il calciatore ghanese è pari a zero pure quello, visto che dopo l’avventura con l’Inter è rimasto senza una squadra: di certo, poi, c’è pure che il mercato, intorno a lui, non manca. Solo negli ultimi giorni, per l’ex esterno nerazzurro, sono stati estratti dal cilindro i nomi di PAOK Salonicco, Montreal Impact, Salernitana. E ora dal Ghana – notizia rilanciata anche da Record in Portogallo – suggeriscono anche un’altra pista.

Si tratta del Porto, ed ecco spiegato perché la notizia sia stata ripresa anche dalla stampa portoghese – e in particolare da Record – che scrive: “Libero dopo aver concluso il contratto con l’Inter, Asamoah appare come una possibile alternativa a Zaidu”. Zaidu Sanusi – nota per chi non lo sapesse – è un esterno del Porto, nigeriano, classe 1997, 23 anni, nove meno di Asamoah.

