SM – Svolta nel futuro di Asamoah: si apre al possibile ritorno all’Udinese

Dopo aver spento nella giornata di ieri 32 candeline, Kwadwo Asamoah sembra finalmente essere pronto a rimettersi in marcia. L’esterno ghanese, svincolato dallo scorso inizio ottobre quando ha rescisso il contratto che lo legava all’Inter, è ancora alla ricerca di una squadra, dopo aver ricevuto allentanti proposte sia dall’Italia che dall’estero. Come sappiamo, però, il desiderio dell’ex terzino nerazzurro è proprio quello di rimanere in Serie A, campionato che lo ha accompagnato per gran parte della sua carriera.

Dopo aver intrattenuto pochi mesi fa contatti soprattutto con Genoa e Sampdoria, Sportmediaset nel corso del pomeriggio ha raccontato di un suggestivo e possibile ritorno di Asamoah all’Udinese. Sicuramente un’idea intrigante che potrebbe far felice sia il calciatore che lo stesso club friulano. Ricordiamo che l’esterno ghanese ha vestito la maglia bianconera dal 2008 al 2012, appena prima di essere acquistato dalla Juventus, club che lo ha accompagnato fino al 2018.

