Nuovo Stadio – Il Comune chiede i documenti di Inter e Milan sulle rispettive proprietà

Si è arenato da qualche mese il tema stadio in casa di Inter e Milan. Sebbene le due società stiano comunque cercando di tenere costantemente vive le trattative con il comune di Milano, anche a causa di un periodo come questo profondamente segnato dal coronavirus i tempi stanno andando oltre quanto ci si poteva attendere. Quest’oggi, però, il municipio milanese ha dato un forte segnale, inviando un comunicato ad entrambe le società con una richiesta ufficiale di accesso alla ‘documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti’. Insomma, una procedura prevista dalla legge che consentirà a Palazzo Marino di conoscere meglio lo statuto delle due società e sbloccare finalmente il discorso stadio.

Questo il comunicato del municipio:

“Il Comune di Milano ha inviato alle società calcistiche AC Milan e FC Internazionale una lettera riguardante il progetto di fattibilità del nuovo stadio a San Siro, in cui chiede alcuni chiarimenti e ulteriori approfondimenti.

Si parte dalla necessità, come previsto dal DPR 231/07, di poter accedere alla documentazione che attesti il possesso dei requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e l’effettiva titolarità delle azioni delle società proponenti. Tema su cui da tempo la Direzione Appalti del Comune ha chiesto approfondimenti alle società e che, più di recente, è stato sollecitato anche dal Consiglio comunale. Tra i punti inseriti nella lettera, anche la richiesta di opportuni chiarimenti rispetto alla quantità e alla qualità degli spazi che rimarranno ad uso pubblico (verde, aree pedonali, piazze, servizi).

Vengono inoltre sollecitate precisazioni sulle funzioni di intrattenimento da convenzionare con il Comune di Milano e sono richieste integrazioni in merito alle valutazioni che supportano il piano economico finanziario.

L’Amministrazione comunale resta ora in attesa delle spiegazioni richieste, nella speranza di ricevere riscontro in tempi brevi e poter procedere all’esame della proposta”.

