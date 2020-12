Verso Cagliari-Inter, Simeone è tornato ad allenarsi. Anche Nandez e Gaston Pereiro negativi

In una stagione così particolare e con un calendario che impone che si giochi sostanzialmente ogni tre giorni, l’Inter avrà l’obbligo di metabolizzare in fretta l’uscita di scena inaspettata dall’Europa in seguito all’eliminazione dalla Champions League di ieri sera. Domenica, infatti, la squadra di Antonio Conte tornerà a giocare in campionato nel lunch match in programma contro il Cagliari. Ricordiamo che i nerazzurri vengono da tre vittorie di fila in Serie A e, nonostante il fallimento della campagna europea, hanno tutto il tempo a disposizione per rimediare.

Per quanto riguarda le ultime del mondo Cagliari, dopo la notizia della negatività al coronavirus di Giovanni Simeone, il club ha comunicato nel pomeriggio che l’argentino è tornato pure a svolgere una parte dall’allenamento insieme ai compagni di squadra. La stessa società sarda, pochi istanti fa, ha fatto sapere che anche Nandez e Gaston Pereiro si sono negativizzati. Poche chance di esserci domenica invece per l’ex Diego Godin e Ounas, ancora positivi dopo gli ultimi test. Per quanto riguarda il resto del gruppo, contro l’Inter non ci saranno anche Klavan e Luvumbo che stanno ancora svolgendo un lavoro differenziato.