Asllani e lo scarso impiego: “Felice all’Inter. Calhanoglu tra i migliori al mondo”

Gioco poco, imparo tanto. È questo il pensiero di Kristjan Asllani sul significato della sua esperienza all’Inter, in ottica presente e futura. Vero, allo stato attuale l’albanese non ha a disposizione così tanti minuti per mettersi in mostra: davanti a lui, nelle gerarchie, c’è Hakan Calhanoglu, definito dall’ex Empoli: “Uno dei tre migliori al mondo nel suo ruolo”. Ma questo non ha permesso al classe 2002 di abbattersi, anzi: “Sto imparando tantissimo, e ho voglia di continuare a crescere”. Di tutto ciò (e non solo) ha parlato Asllani in un’intervista a TV Klan.

Ecco le sue dichiarazioni, riportate da calciomercato.com: “Ho davanti un giocatore forte come Hakan Calhanoglu, uno dei tre migliori nel suo ruolo e dal quale sto imparando tantissimo. Ma non mi arrenderò e lotterò fino alla fine. Devo lavorare di più in fase difensiva. Ho ancora voglia di crescere fisicamente e ho bisogno di guadagnare più minuti. Riuscirò a sfruttare il tempo a disposizione e non smetterò di lavorare per conquistare la fiducia dell’allenatore. Non è facile, visto che gioco nell’Inter. Voglio dedicare molto tempo anche all’allenamento. Sono venuto all’Inter per fare quel ruolo che ho fatto anche nelle giovanili dell’Empoli. Nei minuti che mi daranno dovrò dare il massimo. Se Inzaghi segue la nostra Nazionale? Non lo so, penso di sì. Comunque io sono sempre felice, qui come all’Inter“.