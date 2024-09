Asllani sotto accusa: “Fa disperare Inzaghi”

L’Inter esce con un deludente pareggio da Monza e nel mirino finiscono le scelte di Simone Inzaghi, fra cui il turnover al quale ha fatto ricorso anche in vista del doppio impegno imminente contro Manchester City (mercoledì) e Milan (domenica).

Il tecnico piacentino ha rinunciato a diversi big, compreso Hakan Calhanoglu, schierando al suo posto Kristjan Asllani che non ha disputato una buona prova. I giudizi dei giornali sulla partita dell’albanese sono netti e La Gazzetta dello Sport, già nel raccontare la partita, si esprime così su di lui: “Principale imputato Asllani, copia per niente conforme di Calhanoglu. Il turco è forse l’unico non replicabile nella rosa dell’Inter, bene o male gli altri hanno tutti una specie di clone. Asllani non ha la personalità né l’intraprendenza di Calhanoglu, si è schiacciato davanti alla difesa e ha abbassato la squadra, ha servito troppi palloni all’indietro o in orizzontale“.

Di seguito le pagelle di Asllani secondo i tre giornali sportivi e Passione Inter.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – “Fa disperare Inzaghi, perché in più di un’occasione gioca all’indietro invece di verticalizzare. Troppi tocchi“.

CORRIERE DELLO SPORT 6 – “Bene in fase di posizionamento, positivo in quella di interdizione. Il problema è che, con la palla tra i piedi, difficilmente tenta la giocata coraggiosa affidandosi spesso a passaggi conservativi“.

TUTTOSPORT 5,5 – “Fa girare la squadra con discreta precisione ma a un ritmo troppo compassato”.

PASSIONE INTER 5,5 – “Tocca tanti palloni, ma la sua regia è un po’ farraginosa e non pulitissima. Discreta presenza, invece, in fase di non possesso. Nel grigiume nerazzurro non riesce mai a trovare un guizzo”.