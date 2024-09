De Vrij sull’incubo Haaland: “ECCO come si ferma”

Prima da titolare in stagione per Stefan De Vrij, che ha commentato la prestazione dell’Inter contro il Monza ai microfoni di DAZN, soffermandosi anche sulla gara di Champions League contro il Manchester City e sul pericoloso rappresentato da Erling Haaland.

Queste le sue parole:

PREPARAZIONE PARTITA – “Le partite si preparano una alla volta. Ci siamo preparati bene per questa partita non semplice e ora ci prepareremo per il Manchester City”.

ERRORE GOL – “Sul gol si poteva mettere un po’ più di pressione per non fare il cross. Sapevamo che lo cercavano, perché hanno giocatori forti di testa, come Djuric e Dany Mota, che è saltato bene”.

HAALAND – “Haaland? Si ferma di squadra. Dobbiamo limitare lui, ma tutta la squadra. Il City non è solo lui. Lo conosciamo, sta benissimo e ha già segnato tantissimo e cercheremo di difendere al massimo come squadra”.

DERBY – “Allarme per il derby? No. Dobbiamo andare avanti e imparare dagli errori di oggi. Forse siamo stati un po’ lenti e loro si sono chiusi bene. Poi non è facile trovare spazi, ma potevamo essere più veloci e lucidi nell’ultimo passaggio. Abbiamo iniziato bene, ma non abbiamo trovato il gol, che rende tutto più facile”.