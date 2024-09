L’INDIZIO di Inzaghi sul ruolo di Zielinski nell’Inter

Nel secondo tempo di Monza-Inter, è arrivato l’esordio di Piotr Zielinski in maglia nerazzurra. Il polacco è entrato al posto di Mkhitaryan, posizionandosi come mezz’ala sinistra; ma ha poi finito la gara da mediano, in un centrocampo a due con Frattesi.

Possibile indizio tattico, visto anche il suo utilizzo davanti alla difesa con la Polonia? Ne ha parlato Inzaghi nel post-partita, intervistato ai microfoni di DAZN, con una risposta molto chiara.

Queste le sue parole:

Zielinski è un mezz’ala che è entrata bene, ha tanta qualità e ce ne darà tanta. Dopo il problemino in estate è rientrato bene. Sono soddisfatto. Vertice basso? A me piace da mezz’ala, poi con Calhanoglu e Asllani siamo già coperti in quel ruolo”.