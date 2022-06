Asllani, le prime parole da giocatore dell’Inter: “Un emozione unica”

Ai canali ufficiali del club, ha infatti dichiarato: "Ho solo venti anni e poter indossare questa maglia per me è un'emozione bellissima, unica. Non vedo l'ora di iniziare questa stagione e cercherò di dare il massimo. Non avrei immaginato di arrivare fino a qui. Sono arrivato dall'Albania quando avevo due anni e sono cresciuto in Italia. Quando ho iniziato a giocare a pallone non avrei mai pensato di arrivare fino all'Inter. I giocatori a cui mi ispiravo? Non saprei, però non mi staccavo mai dal pallone. Guardo tante partite per poter "rubare" i segreti degli altri centrocampisti, cerco sempre di imparare. Adesso avrò la fortuna di giocare con Brozovic che è fortissimo".