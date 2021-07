Assalto della Premier per Barella: l’Inter respinge e punta Raspadori

Il Liverpool sarebbe disposto a sborsare 70 milioni per l'ex Cagliari

Non ci sono grandi possibilità, quindi, di una cessione di Barella a meno di improbabili rilanci da parte dei club inglesi. Al contrario, l'Inter ci crede davvero per Giacomo Raspadori: l'attaccante di ritorno dagli Europei ha in testa solo il Sassuolo ma la società nerazzurra è disposta ad aspettare un anno pur di averlo. Ci sono già dei discorsi con la società neroverde da approfondire in futuro.