Verso Atalanta-Inter, i convocati di Gasperini: 23 in lista, orobici con tre assenze pesanti

Manca Gosens, manca de Roon, manca Palomino: Gian Piero Gasperini fa la conta dei suoi e si prepara a mandare in campo, domani, alle ore 15.00, un’Atalanta cerottata alle prese con un’Inter che pure avrà le sue defezioni: detto di Lukaku che sarà in panchina ma quasi certamente non titolare, vanno valutate anche le condizioni di possibili nuovi positivi al Covid: positivo, come detto, è il portiere Daniele Padelli, e vanno valutate anche le condizioni di Radu e – soprattutto – Gagliardini, la cui eventuale nuova assenza toglierà una preziosa alternativa ad Antonio Conte. Ecco, intanto, i convocati dell’Atalanta per il derby nerazzurro di domani.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini

Difensori: Toloi, Sutalo, Romero, Djimsiti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri, Scalvini

Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata

