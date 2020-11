Inter Femminile, vittoria rotonda contro la Pink Bari: 3-0 targato Marinelli e Mauro

Era una partita da vincere, ed è stata vinta: le ragazze dell’Inter Femminile – scese in campo oggi pomeriggio dopo la pausa della Serie A di categoria, stoppata il 18 ottobre scorso per consentire di disputare le gare di Women’s Champions League e quelle delle Nazionali – si sono infatti imposte con un rotondo 3-0 sulle avversarie della Pink Bari: decisiva la doppietta della solita Gloria Marinelli (gol al 36esimo e all’83esimo minuto), inframmezzata dalla rete di Ilaria Mauro (44esimo minuto), quest’ultima di rientro da un lungo problema fisico.

Le ragazze nerazzurre, con quella di oggi, centrano la terza vittoria nelle prime sette partite di campionato issandosi al settimo posto in classifica: la squadra di Attilio Sorbi torna alla vittoria cogliendo un successo cha mancava dallo scorso 3 ottobre (successo per 0-3 col Napoli ultimo in classifica). La prossima gara dell’Inter Femminile sarà sabato prossimo, alle 12.30, in trasferta contro l’Empoli.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<