Giorno di vigilia in casa Inter, che domani scenderà in campo per la sfida contro l’Atalanta, che dovrà segnare il riscatto dopo il pareggio con il Parma e la sconfitta contro il Real Madrid. Nella nostra consueta diretta delle 19 tutte le ultime sulla gara e l’approfondimento sulle notizie calde nel mondo nerazzurro.