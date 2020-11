Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Hakimi verso la panchina, scalpita Sanchez

Quella contro l’Atalanta sarà una sfida particolarmente importante per l’Inter di Antonio Conte, che ha bisogno di ritrovare certezze e rilanciarsi in classifica dopo un periodo burrascoso. La riscossa dovrà partire dal difficile campo di Bergamo, dove domani pomeriggio Lautaro Martinez e compagni affronteranno la banda di Gasperini, reduce dalla cocente sconfitta di Champions contro il Liverpool.

Con ogni probabilità Romelu Lukaku partirà dalla panchina: l’attaccante non è ancora al top della forma dopo il problema muscolare patito in settimana e non sarà rischiato. In avanti spazio dunque alla coppia formata da Lautaro Martinez ed Alexis Sanchez, alle cui spalle partirà Nicolò Barella, che agirà come trequartista. La novità principale, stando a quanto riportato da Sky Sport, riguarda Matteo Darmian, che con ogni probabilità rileverà il ruolo di Achraf Hakimi, mentre dovrebbe tornare la retroguardia titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, Zapata. Allenatore: Giampiero Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore: Antonio Conte.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<