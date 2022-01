Atalanta-Inter, Farris: “Dybala? Problema di Marotta. Il nostro possesso palla mai sterile”

Le parole del tecnico nerazzurro post Atalanta-Inter

Al termine di Atalanta-Inter, Massimiliano Farris, vice di Simone Inzaghi, ha commentato ai microfoni di DAZN il match dei nerazzurri al posto del tecnico, senza voce per parlare: "Abbiamo provato a costruire dal basso per creare spazi avanti. Abbiamo tenuto il pallino, venivamo da 120' contro la Supercoppa. Oggi non era semplice contro l'Atalanta che ti viene sotto. Rispetto per gli avversari".