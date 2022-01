VIDEO – Gli highlights di Atalanta-Inter 0-0: Handanovic è un muro

Guarda i momenti salienti di Atalanta-Inter

Al Gewiss Stadium l'Inter pareggia contro l'Atalanta per 0-0. Si ferma così la striscia di 8 vittorie consecutive per Inzaghi. Uno stop che non deve creare allarmismi, si tratta di un calo fisiologico dopo i 120' della finale di Supercoppa Italiana. Un punto prezioso a cui grande parte del merito va assegnata a Samir Handanovic, uomo della serata.