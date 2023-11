Tutto pronto al Gewiss Stadium per Atalanta-Inter, gara valida per l’11a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia dei 3 punti che consentirebbero di rimanere in testa alla classifica e di allungare momentaneamente sulle inseguitrici.

Inzaghi con un solo cambio rispetto alla vittoria contro la Roma: in difesa, con De Vrij che prende il posto di Bastoni, con Acerbi spostato sul centrosinistra. In attacco, allora, ci sarà ancora una volta la coppia d’oro interista, Thuram-Lautaro Martinez.

C’è Scalvini nell’Atalanta, che completerà il reparto arretrato composto da Djimsiti e Kolasinac. Davanti, Gasperini si affida a Scamacca e Lookman, supportati da Koopmeiners.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: