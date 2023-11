Trasferta delicata per l’Inter, che affronta l’Atalanta in trasferta. Al Gewiss Stadium andrà in scena l’11a giornata del campionato di Serie A, con i nerazzurri a caccia di un successo che possa mantenerli a in vetta e tenere a distanza la Juventus.

Inzaghi, allora, si affida ai suoi titolarissimi, con un solo possibile cambio. Se non ci sono dubbi sulla coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez, la novità potrebbe arrivare a centrocampo: Frattesi scalpita e non è da escludere un turno di riposo per l’insostituibile Mkhitaryan.

Il dubbio nell’Atalanta, invece, è solo uno: Scalvini. Il difensore è fortemente in dubbio per la sfida di domani, ma Gaseprini scioglierà i dubbi sulla sua presenza solo nelle prossime ore. Al suo posto è pronto Toloi. In attacco pochi dubbi: Scamacca e Lookman saranno supportati da Koopmeiners.