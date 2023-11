Prosegue la sfida infinita sul mercato tra Inter e Juventus. Dopo le ultime voci su Zielinski e Samardzic, c’è un altro obiettivo che accende la rivalità tra nerazzurri e bianconeri. Si tratta di Tiago Djalò, forte centrale portoghese che da mesi viene accostato al club interista come obiettivo a parametro zero per la prossima estate.

Un difensore che per caratteristiche potrebbe adattarsi perfettamente nel sistema difensivo di Simone Inzaghi, di piede destro ma abile ad occupare anche il ruolo di centro sinistra. A frenare la sua crescita è stata la rottura del legamento crociato anteriore della gamba destra dello scorso marzo, un infortunio che ha allontanato anche le sirene di mercato sul suo conto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oltre all’Inter ci sarebbero anche altri due club. Se del Barcellona già si sapeva, la novità è che adesso anche la Juventus vorrebbe inserirsi alla corsa per Djalò, in attesa di rivederlo in campo con il Lille dopo un duro infortunio che inevitabilmente, almeno nei primi mesi, potrebbe lasciare qualche strascico.