Via libera Colpani-Inter: “Galliani lo sa benissimo”

E’ ormai diventata di dominio pubblico la corte serrata da parte dell’Inter nei confronti di Andrea Colpani. Una conferma diretta è arrivata anche dalle parole di Beppe Marotta delle scorse ore: l’amministratore delegato nerazzurro ha preferito non sbilanciarsi in questa fase, pur rimarcando gli ottimi rapporti che legano la società interista al Monza.

Una sottolineatura che nel gergo utilizzato nel calciomercato sa tanto di apertura quasi ufficiale verso un talento purissimo che in questa Serie A è già andato a rete in cinque occasioni su dieci presenze totalizzate. Come ribadito da Tuttosport, nei prossimi mesi arriverà un’avanzata decisiva da parte dell’Inter che non sembra essere spaventata dal contratto in scadenza nel 2028 del fantasista con il club brianzolo.

Lo stesso Adriano Galliani, forte del rinnovo della scorsa estate, continua a negare l’esistenza di trattative per la sua cessione, ma allo stesso tempo “sa benissimo che se il ragazzo continuerà così per tutta la stagione sarà difficile tenerlo in Brianza, se arriveranno a bussare le big”. Tra queste, in prima fila, c’è l’Inter pronta a scaldare i motori per difendere il primato su Colpani.