Atalanta-Inter, Gasperini: “Inter ottima squadra con alti e bassi, sarà difficile. Noi prendiamo troppi gol”

La cosa interessante è che le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta–Inter potrebbero essere attribuite anche ad Antonio Conte e l’effetto sarebbe più o meno lo stesso, o comunque sarebbe verosimile. Ha detto infatti Gasperini: “Stiamo prendendo dei gol di troppo, forse dobbiamo avere una maggiore attenzione e una maggiore protezione. Non significa fare stravolgimenti della squadra, ma degli accorgimenti in grado di tutelarci in questo momento anche di emergenza”. Problemi che, in un certo modo, riguardano anche l’Inter: e non è una novità che le due squadre nerazzurre – che si incroceranno domani al Gewiss Stadium di Bergamo – stiano vivendo momenti tutto sommato simili. Ecco, quindi, tutte le dichiarazioni dell’allenatore dell’Atalanta in conferenza stampa.

SULL’AVVERSARIO – “Per me l’Inter è un’ottima squadra, a prescindere da tutto. Ci sono alti e bassi, però resta una grande squadra”.

SUL TURNOVER – “Vediamo, abbiamo ancora qualche defezione. Mancherà anche Palomino oltre Gosens e Hateboer, ci potrebbe essere spazio se non dall’inizio a gara in corso”.

SUL KO COL LIVERPOOL – “Noi viviamo di presente, bisogna anche guardare avanti. Il presente è che abbiamo una buona classifica, la Champions è ancora tutta da giocare. Questi sono i temi da affrontare”.

SU MIRANCHUK – “Miranchuk sta bene, è guarito, è chiaro che l’emergenza è a centrocampo e sugli esterni. Quel reparto non è la priorità in questo momento”.

SU CONTE IN PRIMAVERA CON LA JUVE – “E’ venuto qualche volta, ma è sempre stato un grandissimo professionista e un punto di riferimento anche per i ragazzi. Giocava con lo stesso entusiasmo, era un punto di riferimento per tutti, è sempre stato un piacere avere a che fare con lui”.

SU CHE PARTITA SARA’ – “Uscirà una partita difficile, però arriva anche nel momento giusto. Poi la sosta andrà a chiudere questa fase, è una gara che in questo momento può dire in quale stato di condizione siamo”.

