Social – Conte rilancia l’appartenenza all’Inter con un post a tinte nerazzurre: “La mia passione, il mio mondo”

Antonio Conte è l’allenatore dell’Inter, e questo è un motivo in meno per stupirsi di quello di cui stiamo andando a parlare: del suo ultimo post, cioè, pubblicato sul proprio profilo Instagram: una foto in cui Conte mostra il proprio volto per metà coperto da un pallone di colore nerazzurro (che tiene in mano), il tutto integrato dalla didascalia: “My passion, my world”. La mia passione, il mio mondo.

Forse non stupirà, certo, ma forse è anche un modo per rilanciare la propria appartenenza ai colori nerazzurri, proprio in una giornata – quella di oggi – in cui molti hanno additato il tecnico salentino di essersi presentato in conferenza stampa con un fare vagamente distaccato e poco entusiasta nei confronti di ciò che lo circondasse, nonché nel tenore delle risposte fornite ai giornalisti. Ecco, di seguito, il post pubblicato da Antonio Conte:

:

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<