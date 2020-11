Verso Atalanta-Inter, Hateboer e Romero da valutare, out Gosens

L’ultima giornata prima delle sosta per le nazionali regala un match di assoluto livello in programma domenica pomeriggio alle 15:00. A Bergamo infatti l’Inter di Antonio Conte sarà ospite dell’ormai certezza Atalanta. Entrambe vengono da una sconfitta in Champions League martedì, rispettivamente contro Real Madrid e Liverpool.

I bergamaschi devono fare i conti con alcuni problemi fisici, che costringono Giampiero Gasperini a fare a meno della formazione titolare. Sarà sicuramente out Robin Gosens, mentre altre due pedine importanti sono in dubbio. Come riporta TuttoMercatoWeb.com sia Hateboer che Romero nella seduta di oggi hanno lavorato con il gruppo ma non sono al 100% della forma, ecco perché sono ancora in dubbio per il match di domenica. Le loro condizioni saranno valutate definitivamente nella giornata di domani prima della decisione definitiva.

