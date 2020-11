Orsi: “Inter, in difesa problema di difensori, non di modulo. Eriksen? A Conte non piace troppa qualità in mezzo”

Lo schieramento con i tre dietro – in sé e per sé – non può rappresentare un problema, non in termini assoluti: lo può rappresentare, più facilmente, se non hai i calciatori giusti per giocare con quel sistema. E la situazione dell’Inter – benché momentanea – pare essere proprio questa: quella di un Conte che oscilla tra il 3-4-1-2 e il 3-5-2, con due difensori su tre che, a oggi, sono adattati. Ne ha parlato oggi, a TMW Radio, Fernando Orsi, ex portiere e attuale commentatore.

Ha confermato infatti Orsi: “I problemi in difesa esistono. Se giochi con de Vrij, Kolarov e D’Ambrosio… Non è il problema di difesa a tre ma di difensori: la difesa sarebbe con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Quando ne hai due adattati gli altri lo sanno e ti attaccano. Lì qualche valutazione è stata sbagliata. La Lukaku-dipendenza è ovvia, ma a parte gli infortuni di Sanchez, che si sanno, il fatto che Lautaro non sia in grandissima forma condiziona. Su Eriksen, poi, deve decidersi Conte…”.

Ma quello in difesa non è l’unico cruccio dell’Inter. Qualche grana da risolvere, per esempio, pare esserci anche a centrocampo: “Nainggolan quando è arrivato Conte è andata a Cagliari, quest’anno è rimasto perché non è riuscito a tornarci… – continua Orsi, che poi passa a parlare di Eriksen – Secondo me in mezzo a Conte non piace quello di troppa qualità, gli scombina i tempi. L’Inter poi ha due anarchici là davanti, che vogliono la palla sul piede, ed Eriksen in questo contesto è un po’ fuori, visto che si trova in una squadra molto aggressiva e muscolare”.

Infine, la conclusione è riservata all’attacco, e segnatamente alla possibilità di portare in rosa un vice-Lukaku: “Bisogna vedere se passano il turno di Champions – afferma Orsi – Lì possono cambiare le cose, altrimenti possono arrivare anche così in fondo al campionato”.

