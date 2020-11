Atalanta-Inter, Lukaku vuole esserci. Allenamento intenso ieri ad Appiano: oggi la decisione di Conte

Romelu Lukaku ieri ha svolto un allenamento intenso senza problemi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, crescono così le quotazioni di una sua convocazione in vista della trasferta in programma domani a Bergamo.

Al massimo il numero 9 dell’Inter andrà in panchina, oggi comunque verrà presa una decisione definitiva. Con ogni probabilità sarà Conte poi a chiarire le condizioni del bomber in conferenza stampa.

