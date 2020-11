Le probabili formazioni di Atalanta-Inter: torna Skriniar, rebus Lukaku. Scalpita Sanchez

Dopo la sconfitta rimediata in Champions League contro il Real Madrid, l’Inter è attesa dalla delicata trasferta di Bergamo prima della sosta per le Nazionali. Antonio Conte è alle prese con il grande dubbio di formazione legato alla presenza di Lukaku.

L’attaccante belga sta facendo di tutto per recuperare e potrebbe essere convocato da Conte. Difficile però pensare di vederlo in campo dal 1′, se partirà dalla panchina, toccherà in avanti a Lautaro e Sanchez.

In difesa invece ci sarà quasi sicuramente Milan Skriniar che andrà a completare il reparto con De Vrij e Bastoni. Hakimi e Young sulle fasce, in mediana spazio ancora a Vidal e Brozovic. Sulla trequarti confermatissimo Barella.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Perssina; Gomez, Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro, Sanchez.

