Suazo: “L’Inter di Conte verrà fuori. Lukaku? La squadra soffre la sua mancanza. Su Lautaro…”

David Suazo, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni di Tuttomercatoweb per commentare l’avvio di stagione della squadra nerazzurra e parlare dei temi più caldi che tengono banco in casa Inter.

La sconfitta di Madrid: “La mancanza di Lukaku all’Inter si è fatta sentire, senza la squadra ha difficoltà. Anche se contro il Real sono riusciti a creare qualche occasione, i nerazzurri hanno mostrato qualche lacuna nella fase conclusiva. Ma alla lunga l’Inter verrà fuori”.

Su Lautaro: “Di solito siamo abituati a vedere un’Inter Lukaku dipendente. Le certezze senza di lui vengono a mancare. Però Lautaro e Sanchez possono ribaltare la situazione. L’argentino deve far vedere che il mister può avere più opportunità di arrivare al gol anche senza Lukaku. Ora tocca a lui”

Ora c’è l’Atalanta: “La squadra di Gasperini viene da una sconfitta importante contro il Liverpool. L’Inter tutto sommato ha fatto una figura migliore contro il Real Madrid. Sarà una partita importante per tutti e due”.

Lotta scudetto: “Sarà uno Scudetto anomalo per tutta la situazione che stiamo vivendo. Stiamo vedendo un grande Milan, così come un grande Sassuolo grazie al lavoro di De Zerbi. Le principali candidate sono Inter, Napoli e Juventus”.

Su Pirlo e la Juventus: “Andrea è un bravo ragazzo e in questi anni siamo rimasti in contatti, abbiamo un bel rapporto. Sfidare la Juve? Sarà strano ma darò sempre il massimo per la squadra che ha fatto di tutto per avermi. Io sono uno che lascia sempre il cuore in campo e lo farò anche contro la Juventus”.

Domani c’è Atalanta-Inter: “Non sarà facile, l’Atalanta e il Napoli sono le squadre di Serie A che mi sono più piaciute finora. L’Atalanta esprime un calcio intenso e bello”.

