Atalanta-Inter, Marotta: “Critiche esasperate se non si vince”

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di Atalanta-Inter, scontro Scudetto valido per la 29a giornata del campionato di Serie A. Il presidente ha commentato l’imminente impegno dei nerazzurri.

Atalanta-Inter, le parole di Beppe Marotta

“Risultati dell’Inter dati per scontati? Sì, ma soprattutto direi che soprattutto le critiche sono esasperate quando non c’è il risultato positivo. Bisogna trovare una via di mezzo, ma dobbiamo gestire queste critiche e trasformarle in motivazioni positive. Questo è il nostro ruolo. Rappresentiamo una società blasonata con obiettivi importanti”.

“Ripetersi l’anno dopo è sempre più difficile che vincere il campionato. Il fatto di non aver vinto gli scontri diretti è un dato statistico, ma quello che conta è l’approccio alla gara. La valutazione della partita poi deporrà per un finale di campionato piuttosto che un altro. Chiaro che lo considero un esame da superare, contro una squadra molto forte e che ha tutte le chance per vincere lo Scudetto. Per questo è una nostra concorrente come il Napoli”.

“Il posizionamento dell’Atalanta non è casuale, ma è frutto di un modello vincente negli anni. Cagliari e Verona sono esperienze vincenti dell’Italia di provincia, ma non si sono ripetute. L’Atalanta si ripete da anni anche all’estero e non è casualità, ma è un modello vincente, fatto di competenza e passione, che ha nella risposta del pubblico lo strumento più vincente”.