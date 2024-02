Tutto pronto a San Siro per Inter-Atalanta, recupero della 21a giornata di Serie A. I nerazzurri vanno a caccia dell’undicesimo successo del 2024, l’ottavo in campionato, che garantirebbe un vantaggio di 12 punti sulla Juventus.

Al netto degli infortunati, Inzaghi sceglie i titolari, con il ritorno di Sommer tra i pali dopo la febbre che lo ha costretto a saltare il Lecce. A centrocampo, Barella e Mkhitraryan spalleggeranno Asllani, mentre davanti c’è Arnautovic al fianco di Lautaro Martinez.

Stupisce, invece, in alcune scelte Gasperini, che opta per la coppia Hateboer–Zappacosta sugli esterni. In difesa ci sarà Scalvini, insieme a Djimsiti e Kolasinac. Davanti, saranno Koopmeiners e Miranchuk a supportare De Ketelaere.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta: