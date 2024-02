Colpo di scena Sanchez-Inter? Gazzetta: “Si gioca il rinnovo”

Tornato a Milano dopo la parentesi al Marsiglia firmando un solo anno di contratto, Alexis Sanchez sembrava destinato ad essere solo di passaggio in questa sua seconda avventura nerazzurra. Un lussuoso attaccante di completamento su cui puntare per una stagione in vista di un ulteriore rinnovamento nell’estate del 2024. Lo scenario non è cambiato eccessivamente, tanto che l’addio a fine stagione appare sempre lo scenario più probabile, ma non è ancora detta l’ultima parola.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come, nelle vesti di rifinitore, il cileno ha trovato il modo di rendersi utile in questa Inter e se dovesse ritrovare anche la via del gol, potrebbe guadagnarsi più minutaggio in questo finale di stagione in cui si gioca il futuro. Perché, si legge sul quotidiano, le chance di rinnovo sembrano scarse visti i quasi 3 milioni di euro che percepisce, ma nulla è stato ancora deciso. E di sicuro la grinta e la competitività del campione non si è affievolita in questi mesi.