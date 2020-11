Verso Atalanta-Inter, le probabili formazioni: Perisic scala a sinistra, dubbio Sanchez

Ultima sfida di fuoco prima della sosta delle nazionali per l’Inter di Antonio Conte, attesa al Gewiss Stadium dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Una vittoria sarebbe fondamentale per scacciare le critiche generate dal pareggio contro il Parma e dalla sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. La gara sarà complicata, poiché l’Atalanta, con la sua formidabile fase offensiva, potrebbe girare il coltello nella piaga di uno dei principali difetti dell’Inter di ora, ovvero la difesa.

A centrocampo, per questo motivo, Conte potrebbe scegliere la fisicità e le abilità di incontrista di Gagliardini, che scalpita per una maglia da titolare così come Sanchez. Il cileno, appena recuperato da un problema muscolare, potrebbe prendere il posto di Perisic di fianco a Lautaro Martinez, col croato spostato di nuovo sulla fascia sinistra. Attenzione, infine, anche al possibile turnover concesso ad Hakimi a Vidal, che potrebbero entrare solo a gara in corso.

Ecco qui di seguito le probabili formazioni di Atalanta-Inter.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Pessina, Gomez; Zapata. All. Gasperini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Perisic; Barella; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Conte.

