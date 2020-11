Atalanta-Inter, Ruggeri(Sky): “Questa squadra è il paradiso per i giovani”

Matteo Ruggeri, giovane terzino sinistro dell’Atalanta, ha ben impressionato oggi all’esordio contro l’Inter di Antonio Conte. Ai microfoni di Sky, ha commentato così il pareggio con i nerazzurri.

Ruggeri ha dichiarato: “Sono molto emozionato per il mio esordio in Serie A, è una emozione pazzesca per me, un sogno. Sono due mesi che sono col gruppo e devo ringraziare tutti i miei compagni e il mister Gasperini. A livello umano credo questa sia la società perfetta, un paradiso, tutti ci vorrebbero giocare. Credono tanto nei giovani, ti costruiscono per farti diventare un giocatore di calcio completo. Quando ero più piccolo controllavano anche le pagelle di scuola”.

