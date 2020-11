Eurorivali – Lo Shakhtar rialza la testa dopo la batosta in Champions: 3 reti rifilate alla Dinamo Kiev

Lo Shakhtar Donetsk rialza la testa dopo il 6 a 0 subito dal Borussia Mönchengladbach nel girone di Champions League in cui ci sono anche Real Madrid e Inter. Gli ucraini non sono finiti nel tunnel dopo la prestazione orribile in Europa e hanno dimostrato ancora una volta di essere la squadra da battere in patria.

Oggi infatti andava in scena il big match contro la Dinamo Kiev, altro club prestigioso dell’Ucraina e presente nel girone della Juventus. Lo Shakhtar si è dimostrato implacabile, vincendo in trasferta per 3 a 0 grazie alle reti di Junior Moraes, Marcos Antonio e di Alan Patrick. In classifica quindi gli uomini di Castro sono solo ad una lunghezza proprio dalla Dinamo Kiev, che ha perso così l’occasione di allungare in classifica.

