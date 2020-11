Atalanta-Inter, Young (InterTV): “Potevamo chiuderla, siamo stati sfortunati. Adesso alcuni potranno riposare”

Altro passo falso per l’Inter, che dopo il 2-2 con il Parma della scorsa settimana incappa in un altro pareggio a Bergamo contro l’Atalanta, questa volta per 1-1. Non è bastato agli uomini di Conte il colpo di testa di Lautaro, rimontati pochi minuti dopo dal gol di Miranchuk che ha segnato al suo debutto in Serie A.

Al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV Ashley Young, che ha così commentato il match: “A Bergamo è sempre difficile, oggi potevamo vincere, abbiamo segnato e con Vidal potevamo chiuderla. Ma questo è il calcio. Dobbiamo guardare avanti e ci prendiamo il punto, siamo stati sfortunati ma questo è il calcio.”

PAUSA NAZIONALI – “Non tutti andranno via quindi alcuni potranno riposare, avevamo anche già giocato in settimana.”

