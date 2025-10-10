10 Ottobre 2025
Atletico-Inter, formazioni UFFICIALI: sorpresa in regia
Le scelte di Chivu e Simeone
In leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono state appena comunicate le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Atletico Madrid-Inter. Come annunciato dal club nerazzurro, infatti, è stato posticipato di venti minuti il fischio d’inizio del match per questioni di natura logistica. Tra le principali sorprese nell’undici scelto dai nerazzurri, la presenza di due giovanissimi come Bovo e Spinaccè. Occhi puntati ovviamente su Diouf e Luis Henrique.
Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Atletico Madrid-Inter.
10 Ottobre 2025 – 18:00
Benghazi International Stadium, Bengasi (Libia)
Atletico Madrid 5-3-2
Formazione1 – Musso 18 – Pubill 2 – Gimenez 15 – Lenglet 3 – Ruggeri 21 – Galan 4 – Gallagher 11 – Thiago Almada 6 – Koke 7 – Griezmann 12 – Carlos Martin Diego Simeone
Panchina
33 M. De Luis, 26 Kostis, 38 O. Janneh, 40 Puric, 43 C. Giménez, 39 Rajado, 42 Javi Serrano, 46 Castillo, 59 J. Barrios, 65 Darío Frey, 66 Alegre
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Barrios, Llorente, Baena, Le Normand, Hancko, Oblak, Raspadori, Sorloth, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Molina, Simeone
diffidati
Nessuno
Inter 3-5-2
Formazione13 – Josep Martinez 31 – Bisseck 15 – Acerbi 42 – Palacios 36 – Darmian 17 – Diouf 45 – Bovo 22 – Mkhitaryan 11 – Luis Henrique 14 – Bonny 47 – Spinaccè Cristian Chivu
Panchina
12 Di Gennaro, 43 Stante, 46 Avitabile, 48 Zarate, 49 Maye, 50 Cinquegrano, 51 Kaczmarski, 52 Venturini, 53 Lavelli, 55 Agbonifo, 54 Marello.
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Sommer, Barella, Bastoni, Dimarco, Pio Esposito, Frattesi, Lautaro Martinez, Sucic, Dumfries, de Vrij, Zielinski, Akanji, Calhanoglu, Carlos Augusto, Thuram
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: