Atletico-Inter, formazioni UFFICIALI: sorpresa in regia

In leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia, sono state appena comunicate le formazioni ufficiali dell’amichevole tra Atletico Madrid-Inter. Come annunciato dal club nerazzurro, infatti, è stato posticipato di venti minuti il fischio d’inizio del match per questioni di natura logistica. Tra le principali sorprese nell’undici scelto dai nerazzurri, la presenza di due giovanissimi come Bovo e Spinaccè. Occhi puntati ovviamente su Diouf e Luis Henrique.

Di seguito le formazioni ufficiali, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live di Atletico Madrid-Inter.