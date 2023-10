Il retroscena di Balogun: “L’Arsenal voleva vendermi a prescindere”

Folarin Balogun è stato cercato a lungo dall’Inter che lo aveva individuato come il profilo giusto per l’attacco. Le richieste dell‘Arsenal sono state però troppo alte per i nerazzurri, non però per il Monaco, dove gioca ora. L’attaccante ha raccontato com’è andata quest’estate una volta tornato a Londra: “Arteta non mi ha parlato molto, mi ha fatto i complimenti una volta tornato dal prestito allo Stade Reims e mi ha detto di continuare. Nel pre-campionato volevo sapere se rientravo nei suoi piani e se avessi una chance di rimanere. Lui ha detto che mi avrebbe coinvolto il più possibile. Allo stesso tempo ha anche detto che i dirigenti stavano prendendo decisioni e valutando cosa fosse meglio per me. Il dialogo tra me e lui è stato buono, ma dipendeva più dal club, da quello che volevano fare. Non era qualcosa che potevo controllare, questo è quello che ho percepito io”