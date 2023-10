Sommer: “L’Inter è un top club, Inzaghi ha un bel carattere”

Yann Sommer ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Svizzera, raccontando le sue prime impressioni sul club nerazzurro: “L’Inter è un top club come il Bayern. Ogni giocatore che arriva, dopo le visite mediche, parla con gli ultras. Ti fanno subito capire che il club è importante. Quello che ci viene chiesto è dare tutto per la società. L’Inter è un grande club, una grande squadra. San Siro è fantastico con dei grandi tifosi: cantano, festeggiano ed è estremamente rumoroso quando le cose vanno bene. Qui all’Inter ho la possibilità di essere il portiere numero 1 per diversi anni. Questo è stato molto importante per la mia scelta. Inzaghi lavora tanto sulla tattica, soprattutto difensiva: devo dire che ha un bel carattere”.