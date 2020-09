Banega sul siparietto con Conte in finale di Europa League: “Gli chiedo scusa, era un momento particolare della gara”

Durante la finale di Europa League tra Inter e Siviglia, terminata 3 a 2 per gli spagnoli, era andato in scena un siparietto tra Ever Banega ed Antonio Conte. In un momento della gara in cui regnava il nervosismo, l’ex centrocampista interista è stato protagonista di uno screzio con il tecnico leccese, facendo una battuta sui suoi capelli.

Nella conferenza stampa del suo addio al Siviglia, l’argentino è ritornato sull’accaduto e si è voluto scusare con l’allenatore dell’Inter: “E’ stato un momento caldo della partita. Chiedo scusa a Conte,se gli ha dato fastidio quello che ho fatto”.

