SM – Inter, si allungano i tempi per Vidal: ecco cosa manca. Kanté pista difficile

Il mercato dell’Inter è entrato nel vivo. In vista della stagione in arrivo, Marotta è al lavoro per accontentare le richieste di Antonio Conte e il centrocampo è sicuramente un reparto molto discusso. A tenere banco su tutte c’è la questione legata ad Arturo Vidal, con cui i nerazzurri hanno da tempo un accordo economico. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la trattativa ha subito un rallentamento e i tempi di chiusura non sono ancora noti.

L’Inter dovrà aspettare più del previsto, poiché il cileno deve risolvere alcuni problemi relativi ai premi degli ultimi anni con il Barcellona. L’affare comunque si farà ed è solo questione di tempo. Discorso diverso invece per Kanté, altro pupillo del tecnico leccese. Il Chelsea spara alto per il centrocampista campione del mondo ed una trattativa potrà essere intavolata solo in seguito a delle cessioni.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<