GdS – Le condizioni di Calhanoglu e Barella, c’è la data del rientro

Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella non saranno disponibili per la partita contro il Sassuolo, ma le notizie dall’infermeria sono incoraggianti. I due centrocampisti proseguono il lavoro differenziato e, come anticipato da Cristian Chivu nella conferenza stampa post Inter-Torino, i due dovrebbero tornare in gruppo proprio dopo l’impegno contro i neroverdi.

Il programma di recupero è però già stato definito. Da lunedì, o al massimo da martedì nel caso venisse concesso un giorno di riposo dopo la gara di campionato, entrambi si aggregheranno nuovamente al resto della rosa. Un ritorno atteso da Chivu, che conta di riaverli a disposizione già per l’appuntamento contro la Juventus.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, i due hanno continuato ieri ad allenarsi separatamente dal gruppo e oggi il programma sarà lo stesso.

Nel frattempo i compagni si preparano a fare di tutto per strappare i tre punti in casa del Sassuolo, mentre Barella e Calhanoglu saranno ancora costretti a seguire da spettatori.