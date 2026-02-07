L’Inter vuole blindare Chivu! Colloqui per il rinnovo

L’Inter e Cristian Chivu sono pronti a proseguire il loro percorso insieme. Colloqui in corso per prolungare il contratto dell’allenatore almeno fino al 2028, con il club nerazzurro intenzionato a blindare il tecnico prima della prossima stagione.

La strategia è chiara: evitare di iniziare un nuovo campionato con un allenatore in scadenza contrattuale. Una linea di condotta che la società sta seguendo per garantire stabilità e continuità al progetto tecnico.

Per Chivu, però, la conferma non era così scontata all’inizio. La risposta del tecnico rumeno è stata però eccellente. In molti pensavano che Fabregas fosse la prima scelta nel periodo successivo all’addio di Inzaghi, quando lo spagnolo venne corteggiato nei giorni immediatamente successivi.

Da viale della Liberazione, tuttavia, arrivano rassicurazioni: Chivu era in cima alla lista dei desideri, non una seconda opzione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, non ci sono rimpianti nei confronti dell’allenatore spagnolo. La fiducia nel tecnico rumeno appare totale e il rinnovo contrattuale ne rappresenta la naturale conseguenza.