La stagione di Aleksandar Stankovic al Club Brugge sta facendo rumore in Europa. Le prestazioni del centrocampista hanno attirato l’attenzione di diversi top club, tanto da metterlo in cima alla lista dei desideri delle grandi squadre del continente.

Secondo quanto riporta il quotidiano belga HLN, l’Inter può esercitare l’opzione di riacquisto da 23 milioni di euro tra l’1 e il 15 giugno. Ma attorno al giocatore si sta creando un vero e proprio assedio da parte delle big europee. Numerosi club di primo piano hanno già chiesto informazioni sul giovane centrocampista, sia dalla Bundesliga che dall’Inghilterra.

L’interesse è tale che i club di secondo livello, come il Borussia Dortmund, hanno ormai poche possibilità di inserirsi nella trattativa. Secondo il giornale belga, Arsenal e Chelsea sono in contatto sia con i suoi agenti di Roc Nation sia con il Club Brugge. Le prestazioni, il potenziale e il carattere del giocatore lo rendono un profilo particolarmente interessante per i club londinesi.

Se l’Inter decidesse di non esercitare la clausola a giugno, il Brugge avrebbe campo libero per vendere il centrocampista ad altre società. In quel caso si parlerebbe di una cifra decisamente superiore ai 23 milioni previsti per il riacquisto da parte dei nerazzurri. Va considerato però che il club italiano avrebbe comunque diritto al 50% della plusvalenza in caso di futura rivendita.