Barella: “Mi innervosisco se non do il 100%. Liverpool? L’Inter è pazza..”

Le parole del centrocampista nerazzurro

Impreziosita da una doppietta di assist, la prestazione di Barella ha spazzato via tutti i dubbi e le paure del suo momento no, ne ha parlato così il centrocampista ai microfoni di Sky e DAZN:"Era un periodo un po' strano per me, non girava la gamba e le giocate non uscivano. Spero di essere uscito da questo momento, non tanto per me, ma per la squadra. Le critiche ci stanno, fanno parte del gioco. Non sono un problema per me. Io mi innervosisco quando non riesco a dare il 100% per la mia squadra. Ci sta fare una partita così per ritrovare il nostro cammino".