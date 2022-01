Social – Materazzi esalta Barella: “Come onori la 23!”. La replica di Nicolò

Barella ha ereditato il numero di maglia di Matrix

Marco Materazzi -Nicolò Barella , attestati di stima via social sotto il segno del numero 23. Dopo la vittoria di ieri sera contro il Venezia , l'ex difensore dell' Inter (vincitore della Champions League con i nerazzurri e campione del mondo con l' Italia ) ha infatti dedicato un post su Instagram al centrocampista sardo della squadra nerazzurra, che da Matrix ha ereditato il 23 come numero di maglia. Ha scritto Materazzi: "Grande Nico! Come onori la 23. La capolista se ne va". Tutto ciò, ovviamente, taggando Nicolò Barella.

La risposta del centrocampista dell'Inter, quindi, non si è fatta attendere: "L'ho solo presa in prestito. Grande Matrix", è la replica di Barella. A testimonianza di come il nome di Materazzi non sia mai scomparso dagli annali della storia dell'Inter e di come l'eredità acquisita da Barella, con quel numero, non sia delle più leggere. Anche se il peso sulle spalle di questo ragazzo non pare avvertirsi.