I Top&Flop di Inter-Venezia: Barella uomo ovunque, Dzeko mette la firma finale

Non si può dire che sia stata una partita semplice, quella di ieri, per l'Inter: dinanzi alla squadra di Inzaghi c'era un Venezia che si presentava a San Siro decimata - letteralmente - da dieci assenze causa Covid, ed è forse per questo che la compagine di Zanetti (assente pure lui) è riuscita a tirare fuori qualcosa in più rispetto all'ordinaria amministrazione quanto a resistenza e compattezza. A questo, poi, per dare l'idea delle condizioni con cui le due squadre si approcciavano alla gara, aggiungiamo un'Inter reduce da due partite finite ai supplementari nell'arco degli ultimi dieci giorni: ecco, intanto, la selezione dei migliori e dei peggiori in campo nella gara di ieri sera.