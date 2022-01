VIDEO – Gli highlights di Inter-Venezia 2-1: l’urlo di Dzeko al novantesimo

Le azioni salienti di Inter-Venezia

L'Inter supera un Venezia decimato (ma agguerritissimo) solo al novantesimo, dopo essere passata in svantaggio e dopo aver disputato una gara in cui i ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato di saper soffrire: il risultato finale, comunque, dice che i nerazzurri hanno colto tre punti importantissimi, probabilmente fondamentali nella corsa Scudetto, frutto di una partita vinta come le grandi squadre sanno fare. Ecco gli highlights della partita di ieri sera: