Inter, entro martedì summit di mercato: Caicedo può rescindere col Genoa

Kostic e Bensebaini rimangono gli obiettivi per la fascia

Lorenzo Della Savia

Con la partita di ieri sera e con la vittoria contro il Venezia l'Inter si consegna alla pausa da consolidata capolista e con tre punti importanti in ottica Scudetto: ma sul fronte mercato non c'è tempo da perdere ed è per questo che forse già domani (al più tardi martedì) è previsto un summit di mercato tra Zhang, Marotta, Ausilio e Inzaghi, dove il tecnico nerazzurro avanzerà alcune specifiche richieste al presidente e ai propri dirigenti. Gli obiettivi sono chiari: per far fronte al tour de force che attenderà l'Inter alla ripresa del campionato - e delle coppe - servono almeno un esterno sinistro e un attaccante, anche in considerazione delle partenze che potrebbero esserci in questi ultimi giorni di mercato.

ADDII - Chi potrebbe uscire, in concreto? I nomi sono sempre quelli: Stefano Sensi è ormai in orbita Sampdoria, anche se il gol contro l'Empoli ne ha ritardato l'addio e anche se Simone Inzaghi vorrebbe trattenerlo, visto il contributo che il centrocampista può dare benché non sia tra i primi nelle gerarchie dell'allenatore. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit con la Sampdoria per definire la sua situazione. Anche il nome di Vecino, dal canto suo, è in bilico tra l'addio e la permanenza, così come quella di Kolarov che potrebbe annunciare il proprio ritiro già nel mese di gennaio, appendendo anzitempo gli scarpini al chiodo.

NUOVI ARRIVI - Ecco perché, quindi, qualche mossa in entrata si renderà necessaria, ed ecco perché le alte sfere del mondo Inter non intendono perdere tempo su questo fronte. I nerazzurri continuano a seguire con interesse il nome di Filip Kostic, per il quale tuttavia l'Eintracht non apre al prestito. Altro profilo seguito è anche quello di Ramy Bensebaini, ma anche nel suo caso il Borussia Monchengladbach non versa in difficoltà economiche tali da indurre la società tedesca a scendere a compromesi in funzione di una trattativa basata su un prestito. Per l'attacco è possibile il ritorno di Eddie Salcedo (ora è in prestito allo Spezia), mentre Inzaghi aspetta Caicedo: secondo La Gazzetta dello Sport di oggi, l'ecuadoriano potrebbe anche rescindere con il Genoa.